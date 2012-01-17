В Нижнем Тагиле нераскрытыми остаются две трети преступлений

Он отметил, что это один из самых высоких процентов по области. Михаил Секерин объяснил это спецификой нашего города. Но положительная динамика все же есть. Так, пять лет назад все было гораздо хуже – «глухарями» оставались 82% уголовных преступлений.

В 2011 году удалось раскрыть 1200 уголовных дел. По словам Михаила Секерина, уровень преступности стал ниже, чем годом ранее. Чаще всего в Нижнем Тагиле совершают мошенничества, а так же преступления, связанные с оборотом наркотиков. Начальник следственного управления отметил, что снизилось число малолетних правонарушителей. Михаил Секерин посетовал на нехватку следователей. В основном, в следственном отделе работают женщины, а работа все-таки мужская, отметил он.