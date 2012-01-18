Виталий Петров может оказаться в команде Caterham

Значит, речь, скорее всего, идет о включении Петрова в качестве третьего пилота.

При благоприятном для российского гонщика стечении обстоятельств такое место в команде позволило бы ему надеяться войти в основной состав в 2013 году, заняв место Ярно Трулли. Менеджмент Петрова пока отказывается комментировать эти слухи.