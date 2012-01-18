Виталий Петров может оказаться в команде Caterham
18 января 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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В новом сезоне Виталий Петров может оказаться в команде Caterham, сообщает финская газета Turun Sanomat. Менеджера российского гонщика Оксану Косаченко видели во время ее недавнего визита в штаб бывшей Team Lotus в британском графстве Норфолк. Основной состав пилотов Caterham давно утвержден: в грядущем сезоне за команду выступят Ярно Трулли и Хейкки Ковалайнен.
Значит, речь, скорее всего, идет о включении Петрова в качестве третьего пилота.
При благоприятном для российского гонщика стечении обстоятельств такое место в команде позволило бы ему надеяться войти в основной состав в 2013 году, заняв место Ярно Трулли. Менеджмент Петрова пока отказывается комментировать эти слухи.
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