19 января в Нижнем Тагиле пройдут крещенские купания
17 января 2014, 09:05ОбществоЕвгения
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19 января на водоемах Нижнего Тагила и пригорода состоятся крещенские купания. Так, например, освященная прорубь будет организована в деревне Усть-Утка. Она будет находиться на реке поблизости от моста главной дороги, пересекающей деревню. Освящение иордани состоится в 13.30, сообщает официальный сайт Нижнетагильской епархии.
В Нижнем Тагиле традиционно будет освящена прорубь на городском пруду, недалеко от спортивного клуба моржей «Спартак».
Добавим, что всего на территории УрФО 19 января будет задействовано более 300 купелей, 70 из которых расположены в Свердловской области.
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