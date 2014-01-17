19 января в Нижнем Тагиле пройдут крещенские купания

В Нижнем Тагиле традиционно будет освящена прорубь на городском пруду, недалеко от спортивного клуба моржей «Спартак».

Добавим, что всего на территории УрФО 19 января будет задействовано более 300 купелей, 70 из которых расположены в Свердловской области.