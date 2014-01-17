Audi TT нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне
На Североамериканском международном автосалоне во время презентации Audi Allroad Shooting Brake технический директор компании Audi Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) официально подтвердил, что премьера купе TT третьего поколения состоится на автосалоне в Женеве в марте этого года.
В основу новой Audi TT ляжет платформа Volkswagen MQB, а так же несколько вариаций силовых установок: 1,8-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 180 л.с., 2,0-литровый TFSI мощностью 200 или 300 лошадок, и 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 380 л. с. для «горячей» модификации TT-RS.
В салоне новинки можно будет увидеть 12,3-дюймовый дисплей, многофункциональное рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, круглые вентиляционные отверстия со встроенным регулятором климат-контроля, а также спортивные сиденья S-серии с изогнутыми элементами боковой поддержки и встроенными подголовниками, установленными в более низком положении, характерном для спортивных автомобилей.
В Детройте компания Audi показала концепт Allroad Shooting Brake, стилистические решения дизайна которого мы, скорее всего увидим и в новом TT.
Ульрих Хакенберг так же сказал, что линейка вариантов кузовов новой TT, кроме купе и родстера, может пополниться и кроссовером.