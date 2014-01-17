Audi TT нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне

В основу новой Audi TT ляжет платформа Volkswagen MQB, а так же несколько вариаций силовых установок: 1,8-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 180 л.с., 2,0-литровый TFSI мощностью 200 или 300 лошадок, и 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 380 л. с. для «горячей» модификации TT-RS.

В салоне новинки можно будет увидеть 12,3-дюймовый дисплей, многофункциональное рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, круглые вентиляционные отверстия со встроенным регулятором климат-контроля, а также спортивные сиденья S-серии с изогнутыми элементами боковой поддержки и встроенными подголовниками, установленными в более низком положении, характерном для спортивных автомобилей.

В Детройте компания Audi показала концепт Allroad Shooting Brake, стилистические решения дизайна которого мы, скорее всего увидим и в новом TT.