Из Нижнего Тагила до Екатеринбурга теперь можно добраться на новом дизельном поезде
17 января 2014, 18:05Общество
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С сегодняшнего дня, 17 января, в эксплуатацию запущен новый дизельный поезд серии ДТ-1.
По данным ОАО «Свердловская пригородная компания», он будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Егоршино – Алапаевск – Нижний Тагил.
Известно, что проект реализовали при поддержке правительства Свердловской области за счет средств пригородной компании. Сам поезд стоит 370 миллионов рублей и состоит из 4 вагонов, в которых смогут расположиться 528 пассажиров. Отметим, в обычном поезде на 4 вагона приходится только 320 посадочных мест.
Фото с сайта kp.ru
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