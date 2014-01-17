Из Нижнего Тагила до Екатеринбурга теперь можно добраться на новом дизельном поезде

По данным ОАО «Свердловская пригородная компания», он будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Егоршино – Алапаевск – Нижний Тагил.

Известно, что проект реализовали при поддержке правительства Свердловской области за счет средств пригородной компании. Сам поезд стоит 370 миллионов рублей и состоит из 4 вагонов, в которых смогут расположиться 528 пассажиров. Отметим, в обычном поезде на 4 вагона приходится только 320 посадочных мест.