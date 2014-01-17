Maybach возвращается на рынок
17 января 2014, 09:45ОбществоРОман БОТов
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Mercedes-Benz возвращает к жизни упразднённую в 2012 году марку Maybach. Первые автомобили, возможно, появятся уже к концу этого года. Maybach станет топовой версией Mercedes-Benz S-Class с удлинённой колёсной базой.
Под капот, скорее всего, поместят мотор V12 – тот, что представили на Детройте вместе с S600. Цены нового Maybach установятся в районе 300 000 долларов. Также Mercedes-Benz не планирует отказываться от лимузина Pullman с компоновкой сидений 2+2+2, который будет стоить около 500 000 долларов.
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