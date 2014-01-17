Maybach возвращается на рынок

Под капот, скорее всего, поместят мотор V12 – тот, что представили на Детройте вместе с S600. Цены нового Maybach установятся в районе 300 000 долларов. Также Mercedes-Benz не планирует отказываться от лимузина Pullman с компоновкой сидений 2+2+2, который будет стоить около 500 000 долларов.