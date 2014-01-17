Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Общественное мнение учтем, но работать будем»: история с месторождением Юрьев Камень набирает обороты (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Общественное мнение учтем, но работать будем»: история с месторождением Юрьев Камень набирает обороты (ФОТО)

17 января 2014, 18:15Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»