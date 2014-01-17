«Общественное мнение учтем, но работать будем»: история с месторождением Юрьев Камень набирает обороты (ФОТО)

Встреча оказалась насыщенной – с обеих сторон, надо сказать, есть сильные аргументы, которые каждая пыталась донести. Поэтому без лишних слов городской портал TagilCity.ru представляет отчет с прошедшего собрания рабочей группы и исполнителя.

Мироненко Александр Андреевич начал в свой монолог с того, что объяснил всю ситуацию. Он рассказал о том, что лицензия на самом деле не была отозвана, а ее действие было приостановлено в связи с событиями 2012 года. Особое внимание Александр Андреевич уделил 4 августа – дню, когда в Черноисточинске состоялся митинг против проводимых работ.

Мало кто знает, что данной компании в свое время было предложено на выбор два месторождения – Юрьевской, о котором и речь, и Антоновское, близ Левихи. Увидев напор, с которым столкнулись разработчики, компания собиралась переключиться на Антоновское, которое на тот момент было выставлено на аукцион. Однако для того, чтобы законным способом им владеть, необходимо было разрешение на проведение аукциона главы муниципалитета, тогда им уже являлся Сергей Носов. Несколько раз получив отказ, компания по совету Министерства природных ресурсов обратилась в суд, который и был выигран.

Заседание первой инстанции было выиграно, затем Министерство природных ресурсов подало апелляционную жалобу в Перми, где состоялся суд апелляционной инстанции. Действия Министерства природных ресурсов были признаны незаконными, суд обязал восстановить сроки лицензии в соответствии с 21 статьей закона о недрах, а также продлить срок действия лицензии на срок ее фактической приостановки. Решение вступило в силу и было опубликовано в СМИ. Лицензия была возобновлена. На освоение Юрьевского месторождения у нас предусмотрено 344, 5 га. Включая зону для разлета пыли и камней, с учетом дороги. Дорога, согласно ГОСТов и СНИПов, составляет 30 метров, это минимальная ширина. Всё как должно быть, а не как нам хочется. Нам отказали, мы рады были приступить и там. Ваше мнение для нас важно в любом случае. Да мы и сейчас с удовольствием перейдем туда, чтобы сгладить возникшие острые углы. Но раз нам отказали, то, что теперь поделать – возобновляем работы здесь. Никаких особых угроз экологии нет.

Фотографии проекта предоставлены Андреем Волеговым

Далее между директором и Кулишем Николаем Ивановичем (глава Гороуральского городского округа), произошел небольшой диалог, казалось бы, поставивший пока все на свои места.

Кулиш: Проект – есть или нет? Я понял, что у вас есть проект ваших работ. Согласованный со всеми инстанциями, прошедший геологические и гидрологические экспертизы, есть? Да или нет?

Мироненко: Проекта технического, согласованного – его нет.

К.: Хорошо. Нет проекта, на основании чего вы собрались действовать?. «Закупили оборудование, все простаивает». На основании чего вы заказывали оборудование, если нет проекта?

М.: На основании первого этапа проекта, в котором… Вы знаете, я не собираюсь отчитываться. Могу только вас слушать, молча.

К.: Проекта нет, понятно.

М.: Дело в том, что Уралгипроруда не имеет права работать над проектом, пока нет, пока приостановлены лицензии. Это не студенты. На общественных слушаниях мы будем презентовать проект, согласно которому мы сможем приступить к освоению недр. Проект будет опубликован в СМИ. Я вчера был в Уралгипроруде, где мы согласовывали техническую часть первой части проекта. Чтобы потом спокойно проводить технические слушания. В законе прописано – значит будем проводить.

Кроме того, в ходе встречи собеседники указывали на опыт других городов. Например, Александр Андреевич советовал обратиться к опыту некой компании «Карелнеруд», которая в Карелии отстроила щебеночный завод, по словам Мироненко, достаточно успешно. Александр Андреевич намекал на то, что под Нижним Тагилом дела будут обстоять точно также и даже лучше, ведь в проекте предусмотрены технические новшества, которых не было тогда у «Карелнеруд».

В свою очередь, Кулиш Николай Иванович посоветовал участникам заседания съездить в Ревду, где уже несколько лет работает свой щебеночный завод. По словам чиновника, экология там заметно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Далее в беседу включилась Светлана Ивановна Гомжина, кандидат биологических наук, профессор, заслуженный преподаватель НТГСПА, знакомая нам как эксперт по экологическим проблемам, связанным с добычей платины близ Уральца. Она занимается профессионально вопросами экологии, работала во многих проектах. За многолетний труд накопились горы экологических материалов.

Я держу документ, который был создан специалистами. Это экспертиза к торгово-развлекательному центру. Сейчас идут судебные разбирательства. Сергей Константинович отстаивает, он наложил вето на этот проект. У вас есть такое же заключение? Я хотела бы знать основания, по которым вы провели оценку воздействия на окружающую среду.

«Кто вам сказал, что мы не собираемся проводить экологическую экспертизу? – ответил Александр Андреевич. - Вы, может быть, прослушали? У нас занимается разработкой проекта Уралгипроруда. В договоре есть все необходимые мероприятия, даже согласования с приобской экспедицией и получение государственной экспертизы данного проекта. Это, конечно, стоит сумасшедших денег, но тем не менее там работы проводились. Академика Ворошилова, я надеюсь, вы знаете. Это, безусловно, будет все в проекте отражено, но не мной. Я не специалист в данной области. Этим занимаются профессионалы. Сейчас вместо ушедшего на пенсию Ворошилова, работает академик Владимир Ильич Пырков, который здесь был в Нижнем Тагиле. Я могу вам дать даже мобильный телефон, чтобы вы задали необходимые вопросы».

– Эти специалисты в области добывания или охраны природных ресурсов? Вы же понимаете, почему я спрашиваю, - спросила Светлана Ивановна, - Сейчас некому охранять природу, кроме Министерства, которое добывает природные ресурсы.

– В этом институте все специалисты, включая и тех, о ком вы говорите.

На вопрос, когда проводились все необходимые работы по изучению этого места, Александр Андреевич ответил, что в 2010 году они уже происходили. Кроме того, когда сойдет снег, на Юрьев Камне вновь будут осуществляться изыскательные работы.

Закончить публикацию, но не закончить историю, хочется словами депутата Александра Коновалова, который присутствовал на заседании:

За то время, пока развиваются события, на самом деле исторический прецедент уже создан. С очень серьезной экологической защитой, тем не мене ЦБК Прибайкальский закрыт. Жизнь и практика показала – экология пострадает. Я думаю, что наша держава без этой разработки карьера обойдется, и наше мнение остается прежним. Наверное, на общественных и публичных слушаниях население так и выскажется, увидев вас. Мы будем отстаивать эту точку зрения везде – на митингах, пикетах, в Правительстве. Поэтому Александр Андреевич, не теряйте времени зря, ей богу! Неформальный вам совет. Наверное, надо посмотреть стратегию, но не берусь судить за всю державу, найдите применение этим финансам в другом месте.

Кроме того, один из участников встречи предположил, что Александр Андреевич Мироненко и его компания просто напросто шантажирует Правительство, и делать они ничего не будут. Сейчас им просто необходимо получить согласие на проведение аукциона. «Если люди встанут, их же не будут расстреливать. Обыкновенный шантаж – не получилось здесь, предложите другое».