Первым совместным спорткаром Toyota и BMW станет новый Z4

«Немцы не принимают участия в создании новой «Супры». Результатом сотрудничества двух компаний станет абсолютно новый BMW Z4», – пояснил источник Motoring. По его словам, дизайн спорткара еще не утвержден окончательно, однако производители будут придерживаться одной из стилистических концепций, разработанных «Тойотой».

Новинка получит переднемоторную компоновку и привод на задние колеса. Компания BMW займется настройкой шасси и разработает кузов, в котором будут использоваться карбон, алюминий и технологии, опробованные на электрокаре i3 и спортивном гибриде i8.

Несмотря на наличие в конструкции углепластика, производители рассчитывают удержать стоимость нового Z4 примерно на уровне нынешней модели. Этого, как ожидается, позволит добиться сотрудничество BMW с немецкой группой SGL, в рамках которого планируется опробовать технологии, позволяющие создать доступный карбон.

«Тойота» привнесет в проект собственную гибридную силовую установку, в состав которой, по предварительным данным, войдет двухлитровый бензиновый двигатель, система подзарядки батарей от бытовой электросети и конденсаторы вместо традиционных аккумуляторов.

Ожидается, что новый родстер появится в 2017 году. Его планируется выпускать как под маркой BMW, так и под брендом Toyota. У моделей будет схожая техническая начинка, но полностью разный дизайн.

В конце лета 2013 года сообщалось, что BMW и Toyota разработают новый родстер, который получит название Z5. При этом дизайном и будущими моторами будут заниматься специалисты баварской марки.