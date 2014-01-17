Пострадавшие в упавшем лифте тагильчане получат страховые компенсации

Ответственность владельца ОПО застрахована в страховой компании «Согласие», сообщает Национальный союз страховщиков.

Напомним, во время падения сработала система безопасности, благодаря чему падающая кабина успела затормозить. Однако это не спасло двух сотрудниц от травм – у одной сотрясение головного мозга, у другой – вывих голени.

Пострадавшие имеют право на страховые компенсации, размер которых указан в специальной таблице выплат. Так, при сотрясении мозга, размер зависит от продолжительности лечения. При серьезных переломах и травмах конечностей выплата может достигать 500 тысяч рублей, отмечает НССО.

В страховой компании «Согласие» подтвердили наличие договора ОСОПО с организацией, которая занимается обслуживанием аварийного лифта ‒ ЦГБ №1 г. Нижний Тагил. Агентство компании в Нижнем Тагиле готово принимать заявления от пострадавших и оперативно организовать сбор необходимых документов, сообщает Агентство Страховых новостей.