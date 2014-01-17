Себастьен Ожье выиграл первую гонку сезона WRC
Действующий чемпион мира Себастьен Ожье выиграл Ралли Монте-Карло, первый этап нового сезона WRC. Пилот Volkswagen более чем на минуту опередил ближайшего преследователя Бриана Буффье, выступавшего за рулем частного автомобиля Ford Fiesta. Третье место по итогам гонки занял пилот Citroen Крис Мик.
Ожье вышел в лидеры во второй день ралли. До него на первой строчке протокола абслютного зачета успели побывать Роберт Кубица (M-Sport) и Бриан Буффье. Первый выиграл два стартовых допа и создал небольшой отрыв, но неправильный выбор шин на третьем СУ отбросил поляка на четвертое место. Экс-пилот Ф-1 продолжил бороться за позицию на подиуме вплоть до середины гонки, но на девятом допе вылетел с трассы и серьезно повредил автомобиль. Буффье лидировал в гонке на протяжении суток, начиная с четверга, но на том же девятом СУ допустил ошибку и позволил Ожье выйти вперед. Затем Себастьен уже не позволял соперникам к себе приблизиться.
Третье место на финише в итоге досталось новобранцу Citroen Крису Мику. Ирландец на протяжении половины гонки боролся с Кубицей за третье место, а после его схода сбавил темп и сосредоточился на том, чтобы добраться до финиша. Подиум в Монте-Карло стал первым в карьере Мика в WRC.
Мадс Остберг (Citroen), Яри-Матти Латвала (Volkswagen), Элфин Эванс (M-Sport) и Андреас Миккельсен (Volkswagen) заняли места с четвертого по седьмое.
Следующий этап WRC пройдет в Швеции с 5 по 8 февраля.