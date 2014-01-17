Себастьен Ожье выиграл первую гонку сезона WRC

Ожье вышел в лидеры во второй день ралли. До него на первой строчке протокола абслютного зачета успели побывать Роберт Кубица (M-Sport) и Бриан Буффье. Первый выиграл два стартовых допа и создал небольшой отрыв, но неправильный выбор шин на третьем СУ отбросил поляка на четвертое место. Экс-пилот Ф-1 продолжил бороться за позицию на подиуме вплоть до середины гонки, но на девятом допе вылетел с трассы и серьезно повредил автомобиль. Буффье лидировал в гонке на протяжении суток, начиная с четверга, но на том же девятом СУ допустил ошибку и позволил Ожье выйти вперед. Затем Себастьен уже не позволял соперникам к себе приблизиться.