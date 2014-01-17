Сергей Носов совершит объезд по Нижнему Тагилу: Глава выяснит, какие улицы чистят, а какие нет

По оценкам полиции, в неудовлетворительном состоянии, помимо Нижнего Тагила, находятся дороги Екатеринбурга, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Серова и Краснотурьинска. Кстати, в Краснотурьинске из-за проблем с уборкой снега даже закрыли один из автобусных маршрутов.

Из-за нарушения правил содержания улиц было составлено более сотни административных протоколов на должностных и юридических лиц.

В Администрации Нижнего Тагила, кстати, тоже контролируют вопросы уборки снега. Так, на официальном сайте города появилась рубрика «Ваше мнение о расчистке дорог», в которой накопилось уже более десятка отзывов о работе коммунальщиков.

Двор не разу не чистился с первого снега, чистка заключается в подметании у подъездов. Снежная каша от ул. Ермака до ул. Космонавтов. Автотранспорт буксует колея до 30 см. Ходить невозможно вообще, а как быть людям с детскими колясками? -- пишут жители улицы Ермака, 30.

Кроме того, завтра, 18 января, Сергей Носов будет совершать объезд по Нижнему Тагила с целью контроля за уборкой улиц. Тагильчанам предлагают указать те адреса, куда Сергею Константиновичу обязательно нужно заехать. С помощью данного сервиса вы можете направить ваши предложения по адресам, где, по вашему мнению, необходимо проконтролировать работу по расчистке и вывозу снега. Обращаем внимание, что принимаются замечания только по расчистке дорог или внутриквартальных проездов.

А пока на улице снег, метели и морозы, людям хочется, чтобы в квартире было тепло. Одной из эффективнейших систем обогрева во всем мире признан «тёплый пол» THERMO. Чтобы установить эту систему и терморегулятор Thermoreg, нужно, естественно, вызвать специалистов, ведь неправильно подключенный аппарат может привести к совершенно обратному эффекту или стать причиной перерасхода электричества.