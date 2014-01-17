Снегопад начался раньше обещанного. В Нижнем Тагиле экстренное предупреждение

Судя по увиденному из окна, можно сказать, что снегопад пришел раньше обещанного. Видно, что пока ветер не настолько силен, чтобы валить деревья, но коммунальным службам предстоит серьезно сражаться с проблемами на дорогах. Продлится такая погода, по обещаниям, до 19 января.