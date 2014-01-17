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Снегопад начался раньше обещанного. В Нижнем Тагиле экстренное предупреждение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снегопад начался раньше обещанного. В Нижнем Тагиле экстренное предупреждение

17 января 2014, 15:50Общество
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