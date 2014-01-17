Снегопад начался раньше обещанного. В Нижнем Тагиле экстренное предупреждение
17 января 2014, 15:50Общество
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На территории Свердловской области обещают экстренное предупреждение. Ожидаются сильные и очень сильные снегопады, сильные метели при порывах ветра до 20 м/с, снежные заносы на дорогах.
Судя по увиденному из окна, можно сказать, что снегопад пришел раньше обещанного. Видно, что пока ветер не настолько силен, чтобы валить деревья, но коммунальным службам предстоит серьезно сражаться с проблемами на дорогах. Продлится такая погода, по обещаниям, до 19 января.
Кстати, если у жителей Нижнего Тагила возникнут вопросы к тому, как убирают их улицы вообще, предлагаем принять участие в формировании маршрута Сергея Носова, по которому он завра отправиться с целью контроля работы коммунальных служб.
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