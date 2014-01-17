Сухой закон в Нижнем Тагиле: судьба любимых общепитов под вопросом

В этот список входит 409 учреждений на территории нашего города. Среди них детские, образовательные, медицинские, спортивные объекты, а также рынки и вокзалы. Добавим, что для каждого учреждения определяются свои максимальные и минимальные значения расстояния до границ прилегающих территорий. Например, от детских организаций продажа не допускает на расстоянии 54 метра минимум и 70 метров максимум. Кроме того, дается определенный алгоритм, согласно которому рассчитывается этот «антиалкогольный» радиус. По сути, теперь там, где территория пока свободна от запрета продажи спиртного, при возведении любого из учреждений, входящих в список, придется «свернуть» реализацию алкоголя. Несмотря на социальную значимость проекта, стоит разобраться, насколько это справедливо и оправдано.

Начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Татьяна Владимировна Семиколенных, где и занимались разработкой этого постановления для Нижнего Тагила, прокомментировала его следующим образом.

«Тот бизнес, который многие годы осуществлял деятельность на тех местах, где были получены лицензии по реализации алкогольной продукции, конечно, потерпит убытки. Во-первых, эта лицензия недешевая. Некоторые ее оформили на три года, а это значит – заплатили большие деньги. В год она стоит 40 тысяч. Плюс все необходимые справки, документы, согласования – дополнительные деньги. Можете себе представить, какие это затраты? И сейчас остаться ни с чем тоже не совсем приятно. Да, наверное, в некоторых микрорайонах будет затруднительно приобрести пиво и алкоголь, потому что изначально планировка микрорайонов предполагала наличие детского, образовательного учреждения.

Вообще, любой запрет подразумевает за собой его замену нелегальным оборотом. Мы боимся, что там, где больше всего точек попало под закрытие, будет развиваться теневой бизнес – из машин, из квартир, несертифицированный алкоголь, не имеющий акцизных марок, самодельный. Конечно, мы предвидим, что это будет.

Работа над постановлением

Очень долго мы тянули с постановлением – практически одни из последних в области приняли его. И не потому, что не хотели принимать, а потому, что было очень много объектов, к которым необходимо было прорисовать все схемы, а это очень сложно и не так быстро. Только в ноябре завершили работу говорит Татьяна Владимировна.

«Мы ждали, что в российское постановление внесут изменения, о которых говорили все СМИ. Например, к образовательным учреждениям у нас относятся все организации, которые проводят образовательную деятельность. У нас в городе эту лицензию имеют и частные некоммерческие курсы, и даже все автошколы. И получилось, что из-за автошкол под запрет попало множество крупных ресторанов, кафе. Конечно, хотелось бы, чтобы их исключили. Также, могут открыться частные медицинские учреждения. Например, стоит большой развлекательный центр «Кит», а рядом открылись две медицинские точки – лаборатория и зубной кабинет. Сейчас из-за этого нельзя будет торговать алкоголем в крупном центре. Ждали исключений, но, к сожалению, пока нет никаких изменений. Будем надеяться, что законодатели внесут эти поправки. Ведь, как говорится, сначала документ издается, а потом изучаются и анализируются его последствия.»

Многие рестораны нашего города уже изъяли алкоголь со своих прилавков. Это вызвало противоречивые эмоции не только у работников, но и у руководства. Например, директор сети ресторанов «Якуми», Ринат Субхангулов поделился с TagilCity.ru. Отметим, что в одном из его ресторанов, который попал в «черный» список, весь алкоголь уже убрали из бара:

С одной стороны, это и правильно, если по-человечески рассуждать. А если с точки зрения предпринимательской деятельности, то, конечно, ни есть хорошо. Естественно, ресторан потерпит финансовые трудности. В любом случае, мы готовы выходить с плакатами в знак протеста!

Повар одного из тагильских ресторанов также посетовал:

Это, конечно, хорошо, но если у нас будет маленькая выручка, то, возможно, многие попадут под сокращения.

Очень развернуто на принятое постановление отозвался ресторан «Ем Сам», чьи три филиала попали под действие постановления. В своей группе в социальной сети руководство опубликовало свою «официальную» точку зрения. Кроме того, журналисту TagilCity.ru удалось поговорить с Алексеем Нургалеевым, генеральным управляющим сети ресторанов Ем Сам (Нижний Тагил). Стоит отметить, что все предприниматели близко к сердцу восприняли эту новость, поговаривая даже о сокращении штата или вообще о закрытии ресторанов.

Общепит и алкомаркет - одно и то же?

«Как минимум, смущает первый факт, что общепит приравнивается к розничным точкам продажи алкоголя (магазины). Это, я считаю, неправомерно и нелогично. Надо знать условия получения и работы по алкогольной лицензии в рамках предприятия общественного питания. Они категорически запрещают продажу алкоголя детям, потому что в случае проверки этого нарушения, могут лицензии лишить в один день.»

Соответственно, за одно и то же требование, т.е. непродажу алкоголя детям, нас пытаются ограничить и наказать второй раз. Но если первый вариант работы (по лицензии) – правомерный, понятный и логичный, то во втором случае, мы должны сократить свои прибыли и выручки до очень маленького процента.

«Культурный» алкоголь

Кроме того, надо понимать, что предприятия общественного питания, особенно рестораны, не могут существовать без алкоголя, потому что алкоголь, помимо того, что сам приносит деньги, он еще и приносит выручку за ту еду, которая сопровождает выпитое.»

Смущает еще один факт: в двух предприятиях нашей сети мы вынуждены были изъять алкоголь из-за автошкол. На Карла Маркса, к примеру, есть и автошкола и филиал института, в котором не учатся несовершеннолетние.

А как же в других городах?

«Рассматривая практику других городов, берем самый близкий из интересных – Екатеринбург, - рассуждает Алексей. - Согласно статистическим данным по России, именно в Екатеринбурге самое большое количество точек общественного питания приходится на долю населения. Есть подобное постановление столицы Урала. Там границы определены 25 метрами. В Тагиле – по прямой линии через здание от входа образовательного учреждения до входа предприятий общественного питания, а в Екатеринбурге – 25 метров по пешеходным тротуарам. Грубо говоря, в Екатеринбурге разрешили работать всем.

В Тагиле одной подписью разрешили работать избранным. Я вообще считаю, что это некая дискриминация. Я сейчас изучаю все предприятия Нижнего Тагила, в частности Дзержинского района, вы не поверите, там по случайному стечению обстоятельств всё решал метр. Пол-здания граница не зацепляет, а это значит, что, если ресторан находится в другой половине, то он может продолжать работать. Я боюсь, что такое везение сопутствовало большинству, но не нам.

В Каменске-Уральском, по слухам, где также жесткие границы, постановление было пересмотрено, но пока официального подтверждения у меня нет. В Серове вообще предприятия общественного питания не попадают под это постановление, насколько я знаю.

Что будет дальше?

Сейчас у предприятия стоит очень большой вопрос о возможности дальнейшей работы вообще, потому что сам смысл теряется совершенно, мы не хотим быть фастфудом, в который можно забежать, перекусить и убежать. Мы хотим, чтобы люди проводили у нас время и, я думаю, я достаточно подробно это описал в социальной сети. А сотрудники, в связи с нынешним положением, могут для собственного спокойствия искать новое место работы, хотя повального сокращения не обещаем. Сделаем максимум для того, чтобы сохранить людям рабочее место.

Работа над постановлением в Нижнем Тагиле

«До 15 января в комитете по развитию потребительского рынка, который лоббировал это постановление, обещали нам, что всё будет хорошо, что вопрос будет отложен на полгода, что поговорят с Сергеем Константиновичем. Этим самым они, конечно, снизили бунтарские настроения у предпринимателей, но на итоговом собрании люди негодовали. 14-го они говорили – «Не переживайте», а 15-го – «Ну всё, ребята, убирайте алкоголь». Уже вчера начались рейды. Кстати, они могут использовать и полицию, и Роспотребнадзор, и еще кого-нибудь, так что это непринципиально, кто именно. Я лично видел, что в «Красное и белое» еще вчера до обеда не было ни одного объявления, а уже после 13:00 сообщалось, что магазин работает последний день.

Честно говоря, я согласен с тем, что закрывают алкомаркеты. Ведь продажа в них алкоголя влечет за собой и распитие напитков рядом. Вблизи образовательных учреждений это, конечно, антисоциально. Но не ресторан! У ресторана есть пропускная система, кроме того, ресторану можно делать наценку на алкоголь, покупать который смогут далеко не все.

«В последнее время ведутся разговоры о развитии города, о создании агломерации, говорят о стратегическом значении, но при этом, наверное, нужно ориентироваться на опыт Екатеринбурга. Постановление жесткое, да, но попали под него далеко не все, - рассуждает Алексей.»

Что будет в этой сфере дальше, покажет время, а пока ясно одно. Несмотря на то, что во многих уважаемых ресторанах города можно провести время и без выпивки, на практике доказано, что большая часть выручки получается исключительно из-за продажи алкоголя, коктейлей. Из выручки зарплату получают и повара, которые готовят знакомые и любимые многими блюда. Что будет с ними? Понимая всю социальную направленность данного постановления, хочется верить, что все же в нем будут справедливые исключения, ведь то, что получилось в городе сейчас, проблему алкоголизма вряд ли решит.