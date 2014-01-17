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В России детей будут учить по новым учебникам истории. Любовь к родине и понимание последствий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России детей будут учить по новым учебникам истории. Любовь к родине и понимание последствий

17 января 2014, 11:35Общество
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