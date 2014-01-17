В России детей будут учить по новым учебникам истории. Любовь к родине и понимание последствий

Он дал понять, что в сегодняшних учебниках по истории детям дают кардинальные точки зрения на процессы, развитие событий, и, как выразился Владимир Владимирович, там много идеологического мусора.

Не будем говорить о подмене понятий, но вот что имел ввиду президент:

Есть сложные темы: цена Петровских реформ, Великая Отечественная война. Но надо говорить о последствиях. Вот пишут, что в результате Второй мировой войны Восточная Европа впала во мрак сталинского режима. А если бы фашизм победил? Вообще бы некоторых народов не осталось, их бы просто истребили цитируют главу страны «Известия».

Известно, что новый учебник ставит перед собой цель привить уважение к собственному прошлому, любовь к своей родине и при этом оставаться объективным и непредвзятым. На разработку издания методисты берут год-полтора.