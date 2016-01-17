В Нижнем Тагиле появились автоволонтёры (ФОТО)

Ни для кого не секрет, что в Нижнем Тагиле растёт и развивается волонтерское движение. Если раньше в нём участвовали в основном школьники и студенты, то сейчас оно возмужало и повзрослело.

А значит, теперь среди волонтеров есть люди, обладающие транспортными средствами, которые они готовы использовать во благо тагильчан, нуждающихся в помощи.

Автоволонтёры помогают как разово, людям находящимся в сложной ситуации или просто тем, кому действительно нужна помощь. Так, волонтёры помогли развезти для детей новогодние подарки.

ФОТО: социальные сети

Так и системно. Например, сейчас автоволонтёры помогают в транспортировке детей-инвалидов с Вагонки до ФОК «Президентский», где проходят реабилитационные занятия, и обратно.

Конечно, автоволонтёрам, как и любому другому некоммерческому благотворительному проекту нужна помощь. Прежде всего помощь живой силой. То есть нужны ещё автолюбители, согласные на добровольных началах помогать людям.

Всех, кто теоретически может помогать и имеет такое желание, волонтеры приглашают в сообщество «Автоволонтеры НТ - Нижний Тагил». Там можно почерпнуть больше информации о деятельности организации.