Житель Свердловской области отправился в колонию строгого режима за то, что сел пьяным за руль (ФОТО)

Эта история начиналась так же, как и тысячи других. Житель небольшого российского города (Верхняя Салда) подшофе сел за руль. Прав у него нет и никогда не было, но это не мешало салдинцу чувствовать себя уверено на дороге. Особенно когда по венам тёк алкоголь.

Но, на беду автолюбителя, на его пути оказался экипаж ДПС, который заинтересовался автомобилем, у которого не горела одна из фар. А когда стало ясно, что водитель пьян, инспекторы проверили его по базе. Тут-то и вскрылись все прежние прегрешения водителя. Не только то, что он водит без прав, но и то, не прошло и полгода после того, как он был арестован на 10 суток за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранителям стало ясно, что на этот раз водитель не отделается десятью сутками. Ведь законом предусмотрено уголовное наказание за пьянство за рулём. В том случае, если водитель попадается во второй и последующие разы.

Суд изучил обстоятельства дела. Мужчина был признан виновным по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и не только отправлен в колонию строгого режима на 8 месяцев, но и лишён своего железного коня.

Автомобиль «ВАЗ-2106» будет продан как вещественное доказательство, а вырученные деньги будут направлены в доход государства.

Впрочем, любителю алкоголя, которому лень учиться на права, ещё повезло. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Кому-то наказание может показаться строгим, но статистика неумолима. В прошлом году на дорогах Свердловской области по вине пьяных водителей погибло 106 человек, а более полутысячи получили различные травмы.

Жители Нижнего Тагила, а на чьей вы стороне в этом конфликте? Что для вас важнее - возможность покататься подшофе на машине или безопасность на дорогах?

ФОТО: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области