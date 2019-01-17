100-й номер присвоен новой школе на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Школа №100 будет принимать учащихся с 1 по 11 классы. Управление образования Нижнего Тагила утвердит в новом учреждении устав, а также проведет государственную регистрацию.

В настоящий момент разрабатывается муниципальное задание учреждения на 2019–2021 годы. Финансирование школы будет производиться из городской казны.

Уже четверть века в городе не происходило открытие таких крупных школ. Об этом сказал начальник Управления образования Татьяна Удинцева. Она также подчеркнула, что школа открывается для решения проблемы недостатка мест в ОУ города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

6 «Будет лучшей в городе»: строительство школы на ГГМ в Нижнем Тагиле идет по плану Фото 20 декабря мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел территорию строящейся школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. В центральную часть школы уже проведено отопление, специалисты занимаются устройством вентиляции, электрощитов и монтажом радиаторов.