100-й номер присвоен новой школе на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
15 января школе, которая строится на Муринских прудах на ГГМ, присвоен 100-й номер. Постановление о присвоении автономному образовательному учреждению 100-го номера подписано администрацией Нижнего Тагила.
Школа №100 будет принимать учащихся с 1 по 11 классы. Управление образования Нижнего Тагила утвердит в новом учреждении устав, а также проведет государственную регистрацию.
В настоящий момент разрабатывается муниципальное задание учреждения на 2019–2021 годы. Финансирование школы будет производиться из городской казны.
Уже четверть века в городе не происходило открытие таких крупных школ. Об этом сказал начальник Управления образования Татьяна Удинцева. Она также подчеркнула, что школа открывается для решения проблемы недостатка мест в ОУ города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Строительство школы осуществляется в соответствии с графиков, сказал заместитель гендиректора ООО «Урал Инжинирин».
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