Екатеринбуржец приговорен к 480 часам работ за кражу 14 тыс. руб. у пенсионера
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
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28-летний екатеринбуржец осужден за кражу денег у пенсионера. Под предлогом диагностики пластиковых окон мужчина проник в квартиру и украл у пенсионера 14 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина работал в фирме по установке пластиковых окон. После увольнения у него осталась база данных клиентов. Во время проведения диагностики пластиковых окон молодой человек видел, где пенсионер хранил деньги.
Мужчина пришел к пенсионеру для проведения диагностики окон и украл у него 14 тысяч рублей.
Найти злоумышленника удалось благодаря камере видеонаблюдения, установленной в квартире пожилого екатеринбуржца.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 480 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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