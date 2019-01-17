Капремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле пройдет в 2020-2021 годах

Проект капремонта Молодежного театра будет подготовлен в 2019 году. Согласительная комиссия состоится в сентябре.

Тагилгражданпроект взял муниципальное задание – подготовку проекто-сметной документации на капремонт всего здания и благоустройства территории. Поэтому поставлена задача, чтобы к концу июня 2019 года смета была подготовлена. И на согласительную комиссию в сентябре, кроме Театра кукол, мы будем заявлять еще и Молодежный театр и Нижнетагильскую филармонию,рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Также в 2019 году в здании Молодежного театра будет отремонтирована крыша. Напомним, что ремонт кровли должен был пройти в 2018 году. Для этого осенью был объявлен конкурс на определение подрядчика. Однако до 16 ноября не поступило ни одной заявки, и ремонт был перенесен на следующий год.

Кроме того, Светлана Юрчишина отметила, что есть возможность после проведения ремонта крыши начать показ спектаклей непосредственно в театре. Пока творческий коллектив готовится возобновить выездные спектакли.

Помимо кровли полностью подготовлен проект ремонта крыльца, который будет оснащен специальным подъемником для людей с ОВЗ.