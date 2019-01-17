Литургия с сурдопереводом пройдёт в храме Сергия Радонежского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00ОбществоФото: tagileparhiya.ru
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В праздник Крещения Господня для людей с ограниченными возможностями здоровья в храме Сергия Радонежского в Тагилстроевском районе пройдёт Божественная литургия с сурдопереводом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Богослужение начнётся 19 января в 08:45. Для того чтобы как можно больше верующих с ограничениями по слуху смогли принять участие в крещенских службах, священнослужители будут переводить ход литургии на язык жестов.
Подобная инициатива не является новой для храма Сергия Радонежского. Литургии с сурдопереводом проходят там каждую субботу с ноября 2007 года, сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии.
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