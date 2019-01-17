Магазин меха Ponti в Нижнем Тагиле заплатит почти 885 тысяч за некачественную шубу
Салон меха и кожи в Нижнем Тагиле Ponti выплатит 884 тысячи 500 рублей за продажу некачественной шубы.
В январе 2018 года жительница Качканара приобрела меховую шубу за 290 тысяч рублей в салоне Ponti в Нижнем Тагиле. Спустя два месяца женщина заметила, что швы на изделии начали расходиться, тогда покупательница вновь обратилась в магазин. Женщина потребовала расторгнуть договор купли-продажи по причине низкого качества товара.
Предприниматель принял шубу назад и написал расписку, согласно которой он должен был вернуть деньги женщине в срок до 10 мая 2018 года. По прошествии указанного периода покупательница деньги не получила и обратилась в суд.
Качканарский суд взыскал с коммерсанта стоимость шубы в размере 290 тысяч рублей, неустойку 290 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, штраф 292 500 рублей и расходы на оплату услуг представителя – 7 тысяч рублей. Помимо этого, в доход местного бюджета предприниматель заплатит 12 045 рублей госпошлины.
Ответчик предпринял попытку обжаловать решение суда, но Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, информирует АН «Между строк».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости