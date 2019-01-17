Магазин меха Ponti в Нижнем Тагиле заплатит почти 885 тысяч за некачественную шубу

В январе 2018 года жительница Качканара приобрела меховую шубу за 290 тысяч рублей в салоне Ponti в Нижнем Тагиле. Спустя два месяца женщина заметила, что швы на изделии начали расходиться, тогда покупательница вновь обратилась в магазин. Женщина потребовала расторгнуть договор купли-продажи по причине низкого качества товара.

Предприниматель принял шубу назад и написал расписку, согласно которой он должен был вернуть деньги женщине в срок до 10 мая 2018 года. По прошествии указанного периода покупательница деньги не получила и обратилась в суд.

Качканарский суд взыскал с коммерсанта стоимость шубы в размере 290 тысяч рублей, неустойку 290 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, штраф 292 500 рублей и расходы на оплату услуг представителя – 7 тысяч рублей. Помимо этого, в доход местного бюджета предприниматель заплатит 12 045 рублей госпошлины.