«Мальчик сам меня сбил»: мэр Верхотурья заплатил 1000 рублей за наезд на ребенка

На основании факта наезда мэра Верхотурья Алексея Лиханова на 12-летнего мальчика было возбуждено производство по статье 12.24 КоАП «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием». Судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика, полученные вследствие аварии, «не причинившими вреда его здоровью». На этом основании дело было прекращено, а мэру был назначен штраф в размере 1000 рублей.

Это не я сбил мальчика, мальчик сам меня сбил, заявил Лиханов журналистам.

Мальчик испугался и убежал с места происшествия. Родители ребенка, как только узнали о случившемся, заявили полицию. Они отвезли сына в медучреждение, где ему был диагностирован ушиб голени.

Только из уважения к сотрудникам ГИБДД я признал себя виновным в нарушении ПДД и заплатил штраф. Но никакого нарушения с моей стороны ничего не было, заявил мэр Верхотурья журналистам URA.RU.