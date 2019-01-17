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«Мальчик сам меня сбил»: мэр Верхотурья заплатил 1000 рублей за наезд на ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мальчик сам меня сбил»: мэр Верхотурья заплатил 1000 рублей за наезд на ребенка

Сегодня, 19:02ОбществоФото: личная страница в соцальной сети Алексея Лиханова/ok.ru/profile/569603711183
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