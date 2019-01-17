«Мальчик сам меня сбил»: мэр Верхотурья заплатил 1000 рублей за наезд на ребенка
Мэр Верхотурья Алексей Лиханов заплатил штраф в размере 1000 рублей за то, что сбил ребенка на пешеходном переходе.
На основании факта наезда мэра Верхотурья Алексея Лиханова на 12-летнего мальчика было возбуждено производство по статье 12.24 КоАП «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием». Судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика, полученные вследствие аварии, «не причинившими вреда его здоровью». На этом основании дело было прекращено, а мэру был назначен штраф в размере 1000 рублей.
Это не я сбил мальчика, мальчик сам меня сбил, заявил Лиханов журналистам.
Мальчик испугался и убежал с места происшествия. Родители ребенка, как только узнали о случившемся, заявили полицию. Они отвезли сына в медучреждение, где ему был диагностирован ушиб голени.
Только из уважения к сотрудникам ГИБДД я признал себя виновным в нарушении ПДД и заплатил штраф. Но никакого нарушения с моей стороны ничего не было, заявил мэр Верхотурья журналистам URA.RU.
Напомним, 15 октября около 15:00 Алексей Лиханов сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе на улице Советской в Верхотурье. Мэр поинтересовался состоянием ребенка, а после покинул место происшествия, не сообщив о наезде в полицию.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости