Могут привлечь к ответственности: нетрезвый тагильчанин прилёг на Красноармейской
Утром 17 января примерно в 10:15 на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле был обнаружен лежащий мужчина. По информации пресс-группы, тагильчанин был пьян.
Мужчина лежал на земле неподалёку от супермаркета «Минимарт», расположенного по Красноармейской, 82. К 10 часам 30 минутам на место прибыли полицейские.
Человек в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции ждут медиков, вероятно, ему понадобится врачебная помощь, сообщили TagilCity.ru в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».
Если окажется, что мужчина доставлял беспокойство окружающим, ему выпишут штраф.
Мы сейчас посмотрим, чем закончится эта история. Для того, чтобы мы его могли привлечь к ответственности, он должен был нарушать общественный порядок. Если будет принято решение, что он доставлял беспокойство гражданам, то его могут привлечь к ответственности, пояснили в пресс-группе.
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