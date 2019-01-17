Могут привлечь к ответственности: нетрезвый тагильчанин прилёг на Красноармейской

Мы сейчас посмотрим, чем закончится эта история. Для того, чтобы мы его могли привлечь к ответственности, он должен был нарушать общественный порядок. Если будет принято решение, что он доставлял беспокойство гражданам, то его могут привлечь к ответственности, пояснили в пресс-группе.