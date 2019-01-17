Новое руководство Нижнетагильской филармонии выполнило 13 требований Счётной палаты
Директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков отчитался перед депутатами постоянной комиссии гордумы по социальной политике об устранении 13 выявленных нарушений, касающихся работы учреждения. Несмотря на то, что новый руководитель был назначен только осенью 2018 года, именно ему пришлось устранять все недочёты.
Проверку филармонии в Нижнем Тагиле проводила Счетная плата, председатель которой – Валерий Платунов – 17 января при членах комиссии и представителях администрации вновь озвучил все нарушения в филармонии, выявленные за 2017 год. Он отметил, что проверка завершилась 31 октября, и вскоре Нижнетагильской филармонии было предъявлено предписание. Это же предписание поступило в прокуратуру Нижнего Тагила.
Затем на заседании слово было дано Сергею Цветкову, преемнику Анны Горнаковой, которая после 10 лет работы покинула должность, когда договор с администрацией был расторгнут.
Мне достаточно легко было выслушивать все замечания, поскольку я приступил к работе 17 сентября. Тем не менее, во многих вещах пришлось разобраться, принимать меры. На сегодняшний день мы уже практически всё поправили и выполнили, сказал директор Нижнетагильской филармонии.
Все помещения филармонии используются в полной мере
Одним из нарушений стало «неэффективное использование муниципального имущества, выразившееся в неиспользовании его в деятельности Учреждения в течение длительного времени», сообщил Платунов.
Все помещения Нижнетагильской филармонии в настоящий момент используются в полной мере,сказал Сергей Цветков.
Он также отметил, что учреждение полностью переехало. В филармонию заказан всё до мелочей – бирки, номерки, а также проведен интернет и связь.
Нам бы даже еще столько же помещений не помешало, подчеркнул директор.
Подлежали возврату: более 200 тысяч поступили обратно в мэрию
Как гласит одно из нарушений, 13 298 рублей не были возвращены Нижнетагильской филармонией в городскую казну по причине невыполнения объёмов муниципального задания. Средства выделялись для организации показа концертов и концертных программ.
Деньги перечислены в муниципалитет до новогодних праздников, отчитался Цветков 17 января.
В связи с устранением другого нарушения в бюджет города были возвращены ещё 203 тысячи 208 рублей. Цветков также отметил, что средства были возвращены до Нового 2019 года.
Гараж за 10 млн в процессе регистрации: ждут кадастровый номер
Право оперативного управления на переданное учреждению недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 10 451 597 рублей не зарегистрировано,говорится в результатах проверки.
Дело в том, что Нижнетагильской филармонии был передан в собственность гараж. По словам Цветкова, учреждение не может поставить его на учет, так как до сих пор не решен вопрос с землей.
Вопрос решается в земельном комитете. Как только будет выполнено межевание, объект получит кадастровый номер для дальнейшей регистрации.
Путевые листы будут заполняться по правилам, а объектам присвоят инвентарные номера
Счетная палата выявила нарушение об отсутствии нанесенных инвентарных номеров, а также о нарушении порядка присвоения инвентарных номеров. Помимо этого, неправильно оформлялись путевые листы – документы учёта работы водителя и пробега ТС.
В настоящий момент нарушение установленных требований ведения бюджетного учета основных средств, выразившееся в отсутствии и порядке присвоения нанесенных инвентарных номеров, устранено в полном объеме, заявил руководитель Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.
Вопрос с порядком оформления путевых листов также решен.
Мы приняли к сведению, сейчас указывается адрес, сказал Цветков.
Имущество филармонии на 72 млн рублей застраховано
Одно из предписаний заключалось в отсутствии страхования муниципального имущества, которое было получено в безвозмездное пользование.
В настоящее время всё имущество на 72 млн рублей, которое было передано в безвозмездное пользование, застраховано. Соответствующий документ мы предоставили в Счётную палату, сказал директор Филармонии.
Также учреждение ранее не зарегистрировало ценное имущество стоимостью 1 885 694 рубля. Цветков ответил, что 28 августа все имущество было поставлено на учет в соответствии с постановлением главы города.
Непригодные вещи на 1,3 млн будут списаны
Счетная палата также выявила, что представителями филармонии не было списано муниципальное имущество, которое признано непригодным и неисправным, на сумму 1 398 822 рубля.
Документы на получение справки о признании имущества непригодным для использования были отправлены в Екатеринбург. В настоящий момент филармония уже получила ответ и направила его в центр учета. В ближайшее время вещи будут списаны, сказал Цветков.
Члены постоянной комиссии Нижнетагильской думы по социальной политике выслушали информацию и приняли ее к сведению.
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