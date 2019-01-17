Новое руководство Нижнетагильской филармонии выполнило 13 требований Счётной палаты

Проверку филармонии в Нижнем Тагиле проводила Счетная плата, председатель которой – Валерий Платунов – 17 января при членах комиссии и представителях администрации вновь озвучил все нарушения в филармонии, выявленные за 2017 год. Он отметил, что проверка завершилась 31 октября, и вскоре Нижнетагильской филармонии было предъявлено предписание. Это же предписание поступило в прокуратуру Нижнего Тагила.

Затем на заседании слово было дано Сергею Цветкову, преемнику Анны Горнаковой, которая после 10 лет работы покинула должность, когда договор с администрацией был расторгнут.

Мне достаточно легко было выслушивать все замечания, поскольку я приступил к работе 17 сентября. Тем не менее, во многих вещах пришлось разобраться, принимать меры. На сегодняшний день мы уже практически всё поправили и выполнили, сказал директор Нижнетагильской филармонии.

Все помещения филармонии используются в полной мере Одним из нарушений стало «неэффективное использование муниципального имущества, выразившееся в неиспользовании его в деятельности Учреждения в течение длительного времени», сообщил Платунов.

Все помещения Нижнетагильской филармонии в настоящий момент используются в полной мере,сказал Сергей Цветков.

Он также отметил, что учреждение полностью переехало. В филармонию заказан всё до мелочей – бирки, номерки, а также проведен интернет и связь.

Нам бы даже еще столько же помещений не помешало, подчеркнул директор.

Подлежали возврату: более 200 тысяч поступили обратно в мэрию Как гласит одно из нарушений, 13 298 рублей не были возвращены Нижнетагильской филармонией в городскую казну по причине невыполнения объёмов муниципального задания. Средства выделялись для организации показа концертов и концертных программ.

Деньги перечислены в муниципалитет до новогодних праздников, отчитался Цветков 17 января.

В связи с устранением другого нарушения в бюджет города были возвращены ещё 203 тысячи 208 рублей. Цветков также отметил, что средства были возвращены до Нового 2019 года.

Гараж за 10 млн в процессе регистрации: ждут кадастровый номер Право оперативного управления на переданное учреждению недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 10 451 597 рублей не зарегистрировано,говорится в результатах проверки.

Дело в том, что Нижнетагильской филармонии был передан в собственность гараж. По словам Цветкова, учреждение не может поставить его на учет, так как до сих пор не решен вопрос с землей.

Вопрос решается в земельном комитете. Как только будет выполнено межевание, объект получит кадастровый номер для дальнейшей регистрации.

Путевые листы будут заполняться по правилам, а объектам присвоят инвентарные номера Счетная палата выявила нарушение об отсутствии нанесенных инвентарных номеров, а также о нарушении порядка присвоения инвентарных номеров. Помимо этого, неправильно оформлялись путевые листы – документы учёта работы водителя и пробега ТС.

В настоящий момент нарушение установленных требований ведения бюджетного учета основных средств, выразившееся в отсутствии и порядке присвоения нанесенных инвентарных номеров, устранено в полном объеме, заявил руководитель Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.

Вопрос с порядком оформления путевых листов также решен.

Мы приняли к сведению, сейчас указывается адрес, сказал Цветков.

Имущество филармонии на 72 млн рублей застраховано Одно из предписаний заключалось в отсутствии страхования муниципального имущества, которое было получено в безвозмездное пользование.

В настоящее время всё имущество на 72 млн рублей, которое было передано в безвозмездное пользование, застраховано. Соответствующий документ мы предоставили в Счётную палату, сказал директор Филармонии.

Также учреждение ранее не зарегистрировало ценное имущество стоимостью 1 885 694 рубля. Цветков ответил, что 28 августа все имущество было поставлено на учет в соответствии с постановлением главы города.

Непригодные вещи на 1,3 млн будут списаны Счетная палата также выявила, что представителями филармонии не было списано муниципальное имущество, которое признано непригодным и неисправным, на сумму 1 398 822 рубля.

Документы на получение справки о признании имущества непригодным для использования были отправлены в Екатеринбург. В настоящий момент филармония уже получила ответ и направила его в центр учета. В ближайшее время вещи будут списаны, сказал Цветков.