Персонал и покупатели ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуированы из-за пожарной тревоги

Днём 17 января в «Меге» сработала пожарная сигнализация. Покупатели и сотрудники расположенных на территории ТРЦ магазинов покинули здание. Изначально причина эвакуации для посетителей была неизвестна.

Я приехал на автобусе в «Мегу», и как раз началась эвакуация. Не знаю, из-за чего. Я интересовался у людей, но они все побежали в рассыпную по машинам. Персонал магазинов также ничего не пояснил,рассказал очевидец по имени Антон.

Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила о том, что причина срабатывания сигнализации неизвестна. Прибывшие пожарные не обнаружили источников возгорания. После того, как спасатели покинули торговый центр покупатели вернулись внутрь, магазины продолжили работу в штатном режиме, передаёт Znak.com.