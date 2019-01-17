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Персонал и покупатели ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуированы из-за пожарной тревоги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Персонал и покупатели ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуированы из-за пожарной тревоги

Сегодня, 00:30ОбществоФото: vk.com/incekb
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