Персонал и покупатели ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуированы из-за пожарной тревоги
На территории ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация. Персонал помог эвакуировать посетителей. По утверждениям спасателей, вывод людей из здания происходил согласно имеющимся инструкциям и штатному порядку действий в случае экстренной ситуации.
Днём 17 января в «Меге» сработала пожарная сигнализация. Покупатели и сотрудники расположенных на территории ТРЦ магазинов покинули здание. Изначально причина эвакуации для посетителей была неизвестна.
Я приехал на автобусе в «Мегу», и как раз началась эвакуация. Не знаю, из-за чего. Я интересовался у людей, но они все побежали в рассыпную по машинам. Персонал магазинов также ничего не пояснил,рассказал очевидец по имени Антон.
Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила о том, что причина срабатывания сигнализации неизвестна. Прибывшие пожарные не обнаружили источников возгорания. После того, как спасатели покинули торговый центр покупатели вернулись внутрь, магазины продолжили работу в штатном режиме, передаёт Znak.com.
Отметим, что это уже вторая эвакуация из ТРЦ «Мега» за последнюю неделю. В первый раз, людей выводили из здания в воскресенье, 13 февраля.
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