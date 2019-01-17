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Пива в Нижнем Тагиле не будет: «Почта России» на Урале делает ставку на села
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пива в Нижнем Тагиле не будет: «Почта России» на Урале делает ставку на села

Сегодня, 15:38ОбществоФото: TagilCity.ru
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