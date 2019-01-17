Пива в Нижнем Тагиле не будет: «Почта России» на Урале делает ставку на села

Реализация пива осуществляется в 3 200 отделениях связи в 41 филиале по всей России. Упор сделан на сельские отделения почтовой связи с целью обеспечения населения сертифицированной алкогольной продукцией, заявляют в «Почте России».

Редакция TagilCity.ru посетила отделения почты в Нижнем Тагиле и выяснила, что там реализации пива не осуществляется и не планируется. В пресс-службе «Почты России» данную информацию подтвердили.

В отделениях почтовой связи Нижнетагильского почтамта пиво не реализуется. В целом по Свердловской области пиво реализуется в сельских отделениях нескольких почтамтах: Красноуфимском, Краснотурьинском и Первоуральском,рассказали в пресс-службе «Почты России» редакции TagilCity.ru.