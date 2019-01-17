Пива в Нижнем Тагиле не будет: «Почта России» на Урале делает ставку на села
Нижнетагильские отделения «Почты России» не включат в свой ассортимент слабоалкогольные напитки. Ранее появилось сообщение, что в более, чем 3 тысячах почтовых отделениях началась продажа пива.
Реализация пива осуществляется в 3 200 отделениях связи в 41 филиале по всей России. Упор сделан на сельские отделения почтовой связи с целью обеспечения населения сертифицированной алкогольной продукцией, заявляют в «Почте России».
Редакция TagilCity.ru посетила отделения почты в Нижнем Тагиле и выяснила, что там реализации пива не осуществляется и не планируется. В пресс-службе «Почты России» данную информацию подтвердили.
В отделениях почтовой связи Нижнетагильского почтамта пиво не реализуется. В целом по Свердловской области пиво реализуется в сельских отделениях нескольких почтамтах: Красноуфимском, Краснотурьинском и Первоуральском,рассказали в пресс-службе «Почты России» редакции TagilCity.ru.
Продажа пива осуществляется в определенные временные рамки с применением контрольно-кассовых аппаратов. Каждая бутылка учитывается в системе ЕГАИС, сообщают в пресс-службе организации.
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