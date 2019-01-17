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Пострадавшие в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге мать и сын вернулись домой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавшие в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге мать и сын вернулись домой

Сегодня, 13:21ОбществоФото: фотография со страницы ВКонтакте Павла Норицына/vk.com/pavel_noritsyn
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