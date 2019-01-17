Пострадавшие в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге мать и сын вернулись домой
Мать и 2-летний сын, которые пострадали от наезда автомобиля марки Honda C-RV на улице Фурманова 14 ноября, выписались из больницы и вернулись домой.
Пострадавшая жительница Екатеринбурга вернулась домой раньше сына. По словам ее мужа, женщина может только лежать и стоять. После ДТП врачи удалили ей селезенку и одну почку. Женщина получила травму позвоночника, теперь в течение полугода ей необходимо носить специальный поддерживающий корсет.
2-летний мальчик, получивший серьезные травмы в том ДТП, также находится дома. По словам родителей, их сын не изменился после случившегося «в плане сознания».
Ваня в плане сознания — обычный ребенок, практически такой, каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упёртый, любопытный, рассказал отец мальчика на своей странице в социальной сети.
Малыш хочет бегать и прыгать, но из-за последствий ДТП у него получается не все.
Пострадавших мать и сына ожидает длительный процесс реабилитации. По словам мамы, начать они планируют с поднятия иммунитета, домашнего массажа и лечебной физкультуры, информирует Znak.com.
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