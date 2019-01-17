Россия и Сербия заключили договор о сотрудничестве в области энергетики
В Белграде был подписан меморандум о развитии инновационных технологий в сфере электроэнергетики между Россией и Сербией.
Подписание документа состоялось между главой ПАО “Россети” Павлом Ливинским и Министром инноваций и технологического развития Сербии Ненадом Поповичем.
Издание “Новые известия” сообщает, что в рамках договора определены векторы совместной работы России и Сербии в сфере развития электроэнергетики.
Встреча Ливинского и Поповича состоялась в рамках официального визита Президента РФ в Республику Сербия. В процдуре подписания договора принимал участие специальные представитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере электроэнергетики Сергей Шматко.
Отмечается, что государства в рамках реализации условий договора займется разработкой инновационных продуктов с применением цифровых технологий, работой в сфере проектирования и модернизации систем энергоснабжения, внедрением интеллектуальных систем управления распределительными сетями с применением технологий Умный город”. Кроме того в плану России и Сербии входят совместные исследования и обмен опытом в сфере учета электроэнергии. Также “Россети” не исключают свое возможное участие в программе по развитию электросетевого комплекса Сербии.
Генеральный директор ПАО “Россети” Павел Ливинский отметил, что на данном этапе развития его компания усиленно занимается цифровой трансформацией электроэнергетики. Аналогичные цели стоят и перед Сербией. Ливинский добавляет, что опыт двух стран поможет развитию электросетевого комплекса каждой из сторон договора. Также Россия и Сербия смогут вместе работать над внедрением инновационных технологий на рынки третьих стран.
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