Россия и Сербия заключили договор о сотрудничестве в области энергетики

Подписание документа состоялось между главой ПАО “Россети” Павлом Ливинским и Министром инноваций и технологического развития Сербии Ненадом Поповичем.

Издание “Новые известия” сообщает, что в рамках договора определены векторы совместной работы России и Сербии в сфере развития электроэнергетики.

Встреча Ливинского и Поповича состоялась в рамках официального визита Президента РФ в Республику Сербия. В процдуре подписания договора принимал участие специальные представитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере электроэнергетики Сергей Шматко.

Отмечается, что государства в рамках реализации условий договора займется разработкой инновационных продуктов с применением цифровых технологий, работой в сфере проектирования и модернизации систем энергоснабжения, внедрением интеллектуальных систем управления распределительными сетями с применением технологий Умный город”. Кроме того в плану России и Сербии входят совместные исследования и обмен опытом в сфере учета электроэнергии. Также “Россети” не исключают свое возможное участие в программе по развитию электросетевого комплекса Сербии.