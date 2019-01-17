Свердловская область отмечает 85 лет со дня образования
Свердловская область отмечает 85-летний юбилей со дня образования. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона.
Дата основания Свердловской области – 17 января 1934 года. На Урале родились такие великие люди, как Дмитрий Мамин-Сибиряк, Демидовы, Черепановы, Павел Бажов. Об этом сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В юбилейный год Средний Урал будет хозяином Глобального саммита производства и индустриализации. Развитие повлечет за собой укрепление внешнего экономического партнерства, а также внедрение новых технологий. Для Свердловской области юбилей – повод дополнения развития новыми составляющими, подчеркнул Куйвашев.
Он также отметил, что регион занимает лидирующие позиции по ключевым макропараметрам. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов по обороту торговли оптом, пятое место по обороту розницы и седьмое по численности отгруженных товаров. 9 строку среди объектов РФ занимает регион по вводу жилья, 10 – по инвестированию, сообщает «Московский комсомолец».
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