Свердловская область отмечает 85 лет со дня образования

Дата основания Свердловской области – 17 января 1934 года. На Урале родились такие великие люди, как Дмитрий Мамин-Сибиряк, Демидовы, Черепановы, Павел Бажов. Об этом сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В юбилейный год Средний Урал будет хозяином Глобального саммита производства и индустриализации. Развитие повлечет за собой укрепление внешнего экономического партнерства, а также внедрение новых технологий. Для Свердловской области юбилей – повод дополнения развития новыми составляющими, подчеркнул Куйвашев.