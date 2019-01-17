Укравшая у банков 60 миллионов рублей банда осуждена в Екатеринбурге

Семь обвиняемых в хищении средств у банков признаны виновными. Двое из злоумышленников совершили 123 эпизода мошенничества.

Члены группировки подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, для дальнейшего оформления на них кредитов. При этом поддельные справки и трудовые книжки предоставлялись в банки. За один год были оформлены кредиты на 103 человек. Общая сумма кредитов – 60 миллионов рублей.