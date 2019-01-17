Укравшая у банков 60 миллионов рублей банда осуждена в Екатеринбурге
Сегодня, 20:05ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге осуждены члены банды, которые похитили у банков более 60 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Семь обвиняемых в хищении средств у банков признаны виновными. Двое из злоумышленников совершили 123 эпизода мошенничества.
Члены группировки подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, для дальнейшего оформления на них кредитов. При этом поддельные справки и трудовые книжки предоставлялись в банки. За один год были оформлены кредиты на 103 человек. Общая сумма кредитов – 60 миллионов рублей.
Уголовное дело состояло из 881 тома. Организатор банды получил шесть лет тюрьмы, другие участники группировки сядут в тюрьмы на строки от двух до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей