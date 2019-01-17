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Ветеринарный отряд будет оснащен на 13,6 млн рублей в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветеринарный отряд будет оснащен на 13,6 млн рублей в Свердловской области

Сегодня, 16:43ОбществоФото: pixabay.com
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