Ветеринарный отряд будет оснащен на 13,6 млн рублей в Свердловской области
Сегодня, 16:43ОбществоФото: pixabay.com
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Специальную технику и оборудование более чем на 13 миллионов рублей закупят для противоэпизоотического отряда в Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Специальную технику на 13,6 миллионов рублей в 2019 году закупят для мобильного ветеринарного отряда в Свердловской области. Противоэпизоотический отряд был создан в 2018 году департаментом ветеринарии Свердловской области для борьбы с болезнями животных.
В числе приобретаемого оборудования числятся два автомобиля с дезинфекционной установкой, благодаря которой, можно будет обеззараживать огромные объекты: животноводческие фермы, цеха на мясокомбинатах, а также большие открытые местности. Будут приобретены три автомашины УАЗ и различные материально-технические средства, сообщается на Информационном портале Свердловской области.
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