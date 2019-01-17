Житель Нижнего Тагила награжден за спасение женщины-инвалида из пожара
Жителя Нижнего Тагила, Романа Кузнецова, спасшего из горящего дома женщину, наградили грамотой. Сотрудники МЧС готовят документы в Главное управление МЧС России по Свердловской области для представления Романа к награде.
Романа Кузнецова, спасшего из горящего здания женщину, наградили грамотой. 17 января 2019 начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин вручил грамоту жителю Нижнего Тагила, который при пожаре в частном доме на улице Сухоложской спас из горящего здания женщину, которая не могла двигаться самостоятельно. Пострадавшая отравилась продуктами горения, но осталось жива.
Сосед пришел ко мне, сказал, что пожар, горит, я знал, что там у него жена-инвалид. Побежал туда, сломал окно, вытащил ее через окно, принес к себе домой, вызвал скорую. Через двери невозможно было зайти, поэтому выбил окно, на тот момент о страхе не думал, быстрее спасти женщину и все,рассказал TagilCity.ru Роман Кузнецов.
Также Роману, помимо благодарственного письма, вручили сладкий подарок для детей и пожарный извещатель.
Отмечается, что сотрудники МЧС собирают необходимые документы для отправления в Главное управление МЧС России по Свердловской области для представления героя к награде.
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