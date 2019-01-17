Житель Нижнего Тагила награжден за спасение женщины-инвалида из пожара

Романа Кузнецова, спасшего из горящего здания женщину, наградили грамотой. 17 января 2019 начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин вручил грамоту жителю Нижнего Тагила, который при пожаре в частном доме на улице Сухоложской спас из горящего здания женщину, которая не могла двигаться самостоятельно. Пострадавшая отравилась продуктами горения, но осталось жива.

Сосед пришел ко мне, сказал, что пожар, горит, я знал, что там у него жена-инвалид. Побежал туда, сломал окно, вытащил ее через окно, принес к себе домой, вызвал скорую. Через двери невозможно было зайти, поэтому выбил окно, на тот момент о страхе не думал, быстрее спасти женщину и все,рассказал TagilCity.ru Роман Кузнецов.