Жительница Североуральска приговорена к 7 годам колонии за убийство брата

В ночь на 27 декабря 2017 года жительница Североуральска находилась в гостях у своего брата. Женщина была пьяна. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Сестра схватила нож и ударила им брата в поясничную область. Мужчина скончался от полученного ранения через непродолжительное время.