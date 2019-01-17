Жительница Североуральска приговорена к 7 годам колонии за убийство брата
Сегодня, 19:11ОбществоФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Жительница Североуральска приговорена к 7 годам лишения свободы за убийство своего брата.
В ночь на 27 декабря 2017 года жительница Североуральска находилась в гостях у своего брата. Женщина была пьяна. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Сестра схватила нож и ударила им брата в поясничную область. Мужчина скончался от полученного ранения через непродолжительное время.
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Женщина признана виновной в убийстве. Ей вынесен приговор в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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