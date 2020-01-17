«Чтобы не обвалилось». В Нижнем Тагиле из-за потепления проверят ледовый городок
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании 17 января дал поручение городским службам проверить безопасность конструкций ледового городка.
В Нижнем Тагиле ожидаются перепады температур от +2 до -15 градусов. Глава города подчеркнул необходимость быть готовым к температурным изменениям. Специалисты заверили, что уже вчера начали проверку городка на безопасность.
На улице аномальное потепление. Не дай Бог, чтобы у нас что-то обвалилось. Сразу после аппаратного проверьте всё. Если где-то есть — отламывайте и всё, заявил Владислав Пинаев.
Кроме того, в связи с потеплением планируется убрать горку у ДК «Юбилейный».
Подрядчик ежедневно контролирует горку у «Юбилейного». Беспокойство вызывает плюсовая температура. Планируем в унисон (с центральной — прим.ред) убрать её. Уже нет смысла держать её, сказал Геннадий Мальцев.
Напомним, ранее на качество горок в Нижнем Тагиле неоднократно поступали жалобы горожан. Травму получила жительница города при спуске с горки у ДК «Юбилейный». Строительство объекта осуществлял индивидуальный предприниматель Эдуард Пономаренко. На этой неделе горожане рассказали, что из одной горки в городке выпал ледовый блок. Корреспондент TagilCity.ru посетил объект и заметил, что некоторые из объектов покрылись трещинами. Подрядчик — ООО «Парад» — заверил, что уже занимается устранением недочетов.