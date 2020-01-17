«Чтобы не обвалилось». В Нижнем Тагиле из-за потепления проверят ледовый городок

В Нижнем Тагиле ожидаются перепады температур от +2 до -15 градусов. Глава города подчеркнул необходимость быть готовым к температурным изменениям. Специалисты заверили, что уже вчера начали проверку городка на безопасность.

На улице аномальное потепление. Не дай Бог, чтобы у нас что-то обвалилось. Сразу после аппаратного проверьте всё. Если где-то есть — отламывайте и всё, заявил Владислав Пинаев.

Кроме того, в связи с потеплением планируется убрать горку у ДК «Юбилейный».

Подрядчик ежедневно контролирует горку у «Юбилейного». Беспокойство вызывает плюсовая температура. Планируем в унисон (с центральной — прим.ред) убрать её. Уже нет смысла держать её, сказал Геннадий Мальцев.