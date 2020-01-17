Губернатор поддержал идею перевода скорой помощи на аутсорсинг
Сегодня, 14:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 17 января сообщил, что считает успешной идею перевода машин скорой помощи на аутсорсинг.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Куйвашев привел в пример Екатеринбург, где треть подстанций уже отдали автомобили в частные руки. Также он подчеркнул, что штат водителей при этом не сократится.
Никто никого увольнять не будет, наоборот, штат только будет расширяться,заявил губернатор.
Напомним, недавно стало известно, что на аутсорсинг перейдут станции скорой помощи в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Тагильчане не поддержали эту идею, обеспокоившись, что может упасть качество услуги, а водители машин скорой помощи опасаются сокращения штата и урезания зарплаты.
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