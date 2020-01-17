Губернатор поддержал идею перевода скорой помощи на аутсорсинг

Куйвашев привел в пример Екатеринбург, где треть подстанций уже отдали автомобили в частные руки. Также он подчеркнул, что штат водителей при этом не сократится.

Никто никого увольнять не будет, наоборот, штат только будет расширяться,заявил губернатор.