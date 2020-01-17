Куйвашев на пресс-конференции рассказал о ходе реформы по обращению с ТКО
17 января на своей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил итоги года работы над реформой по обращению с ТКО. По его мнению, раздельный сбор мусора пока осуществляется не так, как хотелось бы, однако по дорожной карте правительство работает в срок.
Мы разделили реформу на этапы. Согласно данным и выполненным работам, мы движемся в соответствии с той дорожной картой, которую утвердили. Вопрос по раздельному мусору хотя, казалось бы простой, но он совершенно не простой. Сегодня не все квартиры способны у себя уместить четыре мусорных бака. Не все живут в достаточно просторных квартирах. Конечно мы его реализовываем на стадии контейнерных площадок. Не везде, но всё идёт поэтапно,заявил губернатор.
Губернатор добавил, что в вопросе создания новых мусорных полигонов нельзя сказать, что всё идёт гладко. Однако пояснил, что работа с экспертами ведётся. А данная реформа — очень большой, с точки зрения организации, и финансово емкий проект.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, этим занимается компания «Рифей». По данным регоператора, за 11 месяцев работы количество отходов, попадающих на полигон, увеличилось на 14%. Это значит, что мусор перестал оседать на несанкционированных свалках на пустырях и в пригороде. А также 14 тысяч кубометров отходов за год вывезено с несанкционированных свалок.