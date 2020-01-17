Куйвашев на пресс-конференции рассказал о ходе реформы по обращению с ТКО

Мы разделили реформу на этапы. Согласно данным и выполненным работам, мы движемся в соответствии с той дорожной картой, которую утвердили. Вопрос по раздельному мусору хотя, казалось бы простой, но он совершенно не простой. Сегодня не все квартиры способны у себя уместить четыре мусорных бака. Не все живут в достаточно просторных квартирах. Конечно мы его реализовываем на стадии контейнерных площадок. Не везде, но всё идёт поэтапно,заявил губернатор.

Губернатор добавил, что в вопросе создания новых мусорных полигонов нельзя сказать, что всё идёт гладко. Однако пояснил, что работа с экспертами ведётся. А данная реформа — очень большой, с точки зрения организации, и финансово емкий проект.