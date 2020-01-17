Куйвашев связал «бунт» тагильских хирургов с несправедливым распределением премий

То, что произошло, произошло из-за большой нагрузки на врачей. И, к сожалению, как показала практика, после наших проверок, несправедливое распределение премий главными врачами. Мы эту ситуацию под контроль взяли. Я лично слежу за ходом реализации нацпроекта. Если говорить о врачах — нужны специалисты, нужны врачи. Когда будут врачи, не будет проблем с нагрузками,заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, летом 2019 года сразу несколько хирургов Демидовской ЦГБ уволились из-за низкой зарплаты и высоких нагрузок. После этого по тем же причинам заявления на увольнение подали хирурги ЦГБ № 1. В Нижний Тагил приехала комиссия областного Минздрава и представителей ведомства на федеральном уровне и объявила о проверке тагильских медучреждений, к делу также подключилась прокуратура, а губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков получил выговор от Куйвашева. Как заявил вице-губернатор Павел Креков, ситуация спровоцирована, в частности, слабой работой главврачей с конкретными медиками. На время проверок руководителей ЦГБ № 1 Олега Николаева и Демидовской больницы Сергея Овсянникова отстранили от работы. После вмешательства региональных властей медиков удалось уговорить вернуться, однако после этого волна «бунтов» медицинских работников прокатилась по всей России.