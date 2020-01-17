МЧС и полиция проверили купель на Нижнетагильском пруду

По итогу проверки установлено, что крещенская купель возле клуба моржей отвечает всем требованиям безопасности. Она оснащена двумя спусками с поручнями и деревянным коробом, защищающим края проруби. Также для удобства купающихся сделан деревянный настил.

Подъезд к купели расчищен от снега, спуск посыпан песком. Определены места для размещения спецтранспорта УВД и машины скорой помощи.

В Крещение, 19 января, купель будет открыта с 9.00 до 22.00. На месте будут дежурить спасатели, водолазы, сотрудники полиции и медики. На берегу пруда будет развернута обогреваемая палатка для переодевания. Для удобства купания в темное время суток поставят световую вышку.