МЧС и полиция проверили купель на Нижнетагильском пруду
Сегодня, 16:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, МЧС, полиции и Центра защиты населения и территории города проверили готовность купели на городском пруду, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогу проверки установлено, что крещенская купель возле клуба моржей отвечает всем требованиям безопасности. Она оснащена двумя спусками с поручнями и деревянным коробом, защищающим края проруби. Также для удобства купающихся сделан деревянный настил.
Подъезд к купели расчищен от снега, спуск посыпан песком. Определены места для размещения спецтранспорта УВД и машины скорой помощи.
В Крещение, 19 января, купель будет открыта с 9.00 до 22.00. На месте будут дежурить спасатели, водолазы, сотрудники полиции и медики. На берегу пруда будет развернута обогреваемая палатка для переодевания. Для удобства купания в темное время суток поставят световую вышку.
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