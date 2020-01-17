На Урале в реабилитационном центре для инвалидов велся бизнес по аренде имущества

В общественную организацию «Антикоррупционный комитет» поступило сообщение, что в реабилитационном центре для инвалидов сдаются помещения для здоровых детей.

ИП Хрущеву Д. А. предоставлялись в пользование большой физкультурный зал, душевые, раздевалки, санитарные комнаты, спортоборудование и инвентарь. Аналогичные договоры в 2019 году были заключены с ИП Лисицким Е.А. (школа футбола «Лидер»), ИП Мирошник Е.С. («Sport kids»), ИП Поповым С. В. («Лидер») и Свердловской региональной общественной организацией — минифутбольным клубом «Альфа-2018»,рассказали в комитете.

Общественники в свою очередь обратились в прокуратуру, которая установила, что площади в реабилитационном центре действительно сдавались в аренду. При этом согласования с собственником помещений — мингосимущества Свердловской области — не было.

Результаты прокурорской проверки направлены начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу. В полиции проводится проверка на наличие состава преступления по статьям 159, 160, 285 УК РФ.

Директор «Областного центра реабилитации инвалидов» Татьяна Онохова рассказала, что представление о нарушении от прокуратуры ими получено.