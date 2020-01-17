На Урале в реабилитационном центре для инвалидов велся бизнес по аренде имущества
Прокуратура Екатеринбурга выявила в «Областном центре реабилитации инвалидов» факты сдачи в аренду площадей без согласования с собственником — мингосимущества Свердловской области, сообщает Ура.ру.
В общественную организацию «Антикоррупционный комитет» поступило сообщение, что в реабилитационном центре для инвалидов сдаются помещения для здоровых детей.
ИП Хрущеву Д. А. предоставлялись в пользование большой физкультурный зал, душевые, раздевалки, санитарные комнаты, спортоборудование и инвентарь. Аналогичные договоры в 2019 году были заключены с ИП Лисицким Е.А. (школа футбола «Лидер»), ИП Мирошник Е.С. («Sport kids»), ИП Поповым С. В. («Лидер») и Свердловской региональной общественной организацией — минифутбольным клубом «Альфа-2018»,рассказали в комитете.
Общественники в свою очередь обратились в прокуратуру, которая установила, что площади в реабилитационном центре действительно сдавались в аренду. При этом согласования с собственником помещений — мингосимущества Свердловской области — не было.
Результаты прокурорской проверки направлены начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу. В полиции проводится проверка на наличие состава преступления по статьям 159, 160, 285 УК РФ.
Директор «Областного центра реабилитации инвалидов» Татьяна Онохова рассказала, что представление о нарушении от прокуратуры ими получено.
У нас есть 30 дней на подготовку ответа. Договоров аренды не было — заключались договоры на предоставление услуг, что допустимо,сообщила Онохова.