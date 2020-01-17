Пинаев пригрозил увольнением главе тагильской УК из-за проблем с содержанием детдома

Виктория Викторовна, вы что расслабились? Вас давно не воспитывали? Что с работой управляющей компании происходит? Почему по нормативам людям начисляется? сказал Владислав Пинаев.

Директор МУП ГУК Виктория Гусева отметила, что застройщик детского дома не сдал прибор учёта.

А вы на что? Вам срок неделя, если вы за неделю не решите вопрос с Горняка, 5 — можете писать заявление, сообщил мэр.

Также он отметил, что на сайт городского контроля поступают жалобы на работу МУП ГУК — несвоевременная отработка заявок по электричеству, неполадки и другие проблемы.

Вы посбрасывали с себя весь неблагополучный фонд. Если вы думаете, что вы будете работать, как простая управляющая компания, то это не так. Вы будете работать, как городская управляющая компания и устранять недостатки, пробелы в законодательстве по управлению неблагополучным фондом. Вы для этого и созданы, это ваше основное направление, а не зарабатывание денег. Вопросов к вам масса, вопросы у людей, заявил Владислав Пинаев.

В ходе обследования детского дома выяснили, что некачественная установка окон и работа обогревательных приборов приводят к снижению температуры в здании, добавил на совещании руководитель МУП «НТТС» Сергей Козлов.

Часть приборов, как я понимаю, из десяти работает только два из-за воздушенности. Мы помогаем. Акты составили, там температура 20-25, сказал Козлов.