«Подставляют торговые точки». В мэрии возмутились складу мусора на площади у вокзала

Вице-мэр Вячеслав Горячкин поднял вопрос о привокзальной площади. Он отметил, что мусорные мешки стоят прямо в центре Вокзала.

Вчера отработали. Сегодня пересмотрим график вывоза с «Тагилдорстроем», потому что они утром собирают мешки, вечером увозят. Мешки подставляют рядом находящиеся торговые объекты тайком, объяснил глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

Также он добавил, что площадь от железнодорожного вокзала до автовокзала убирается не постоянно — ж/д не прибирает её.