«Подставляют торговые точки». В мэрии возмутились складу мусора на площади у вокзала
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Уборку мусора и содержание привокзальной площади обсудили на аппаратном совещании сегодня, 17 января, в администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Вице-мэр Вячеслав Горячкин поднял вопрос о привокзальной площади. Он отметил, что мусорные мешки стоят прямо в центре Вокзала.
Вчера отработали. Сегодня пересмотрим график вывоза с «Тагилдорстроем», потому что они утром собирают мешки, вечером увозят. Мешки подставляют рядом находящиеся торговые объекты тайком, объяснил глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.
Также он добавил, что площадь от железнодорожного вокзала до автовокзала убирается не постоянно — ж/д не прибирает её.
Нам необходимо принять решение по привокзальной площади. Наведём порядок с маршрутными такси и там уже по содержанию будет какая-то ясность. Надо встречаться с РЖД. Это не такой труд — содержать площадь. На самом деле, лицо города, сказал Владислав Пинаев.
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