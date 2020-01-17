Производители валенок понесут убытки из-за нововведений

Так, «Кодирование» создаст неравные условия с масштабными торговыми сетями мелких оптовиков. Соответственно, часть из них, исчезнет с рынка. Закрытие мелких обувных магазинов непосредственно скажется на деятельности комбинатов по выпуску символа русской культуры.

News.ru пишет, что со слов директора Ярославской фабрики валяной обуви Григория Шмыкова, происходящее затронет каждого участника обувного рынка. При этом, базовая нагрузка ляжет на производителей и розницу, которые столкнутся со значительными затратами. Малый бизнес, все индивидуальные предприниматели на сто процентов страдают от системы. Нанести код на каждую пару стоит недорого — шестьдесят копеек. Но для того, чтобы произвести процедуру, необходимо тридцать рублей на оборудование, программное обеспечение, дополнительный персонал, задействованный на операции маркировки. Это автоматически приведёт к удорожанию продукции.