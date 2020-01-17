Суд взыскал с бывшего мэра Каменска-Уральского еще 2,6 миллиона рублей
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд взыскал с экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова 2,6 миллиона рублей, в счет государства за взятку в размере шести миллионов рублей, пишет ЕТВ.
Эта сумма является последней частью взятка, которую, по версии следствия, получил Астахов. Сегодня суд удовлетворил прошение прокуратуры, которая требовала, чтобы эти деньги поступили в доход государства.
Ранее в доход государства была конфискована сумма более 1 млн рублей.
Астахова задержали в Кольцово в 2018 году. Ему предъявили обвинение в получении взятки в 2014 году от компании, занимающейся строительством детского сада и жилых домов. 6 млн рублей компания заплатила за то, чтобы администрация Каменска-Уральского приняла работы без замечаний.
Астахову назначили восемь лет колонии, которые позднее заменили на шесть лет.
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