Суд взыскал с бывшего мэра Каменска-Уральского еще 2,6 миллиона рублей

Эта сумма является последней частью взятка, которую, по версии следствия, получил Астахов. Сегодня суд удовлетворил прошение прокуратуры, которая требовала, чтобы эти деньги поступили в доход государства.

Ранее в доход государства была конфискована сумма более 1 млн рублей.

Астахова задержали в Кольцово в 2018 году. Ему предъявили обвинение в получении взятки в 2014 году от компании, занимающейся строительством детского сада и жилых домов. 6 млн рублей компания заплатила за то, чтобы администрация Каменска-Уральского приняла работы без замечаний.