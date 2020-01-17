Свердловчанин оштрафован на 1,2 миллиона рублей за взятку сотруднику ГИБДД
Сегодня, 09:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Байкаловского района Свердловской области признан виновным в даче взятки полицейскому. Мужчина приговорен к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская Правда».
В сентябре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась супруга подсудимого. У женщины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Она отказалась пройти освидетельствование, в отношении нее был составлен административный протокол.
Позже ее супруг, опасаясь, что женщину привлекут к ответственности, обратился к своему другу. Он попросил мужчину предложить взятку начальнику ГИБДД. В момент передачи 40 тысяч рублей посредник был задержан. Следом задержали и второго мужчину.
Свердловчанин оштрафован на 1,2 миллиона, его посреднику назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.
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