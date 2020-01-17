Свердловчанин оштрафован на 1,2 миллиона рублей за взятку сотруднику ГИБДД

В сентябре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась супруга подсудимого. У женщины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Она отказалась пройти освидетельствование, в отношении нее был составлен административный протокол.

Позже ее супруг, опасаясь, что женщину привлекут к ответственности, обратился к своему другу. Он попросил мужчину предложить взятку начальнику ГИБДД. В момент передачи 40 тысяч рублей посредник был задержан. Следом задержали и второго мужчину.