Свердловский омбудсмен начала сбор предложений по изменению Конституции РФ
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова начала собирать предложения от жителей региона по изменению Конституции РФ, сообщается на ее официальном сайте.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова начала сбор предложений по изменению Конституции РФ, которые она проанализирует и представит перед рабочей группой по изменению документа. Идеи свердловчане могут отправить на электронную почту t.merzlyakova@egov66.ru.
Кроме того, предложения можно направить сопредседателю рабочей группы депутату Госдумы от Свердловской области Павлу Крашенникову по адресу: priem.ural@mail.ru.
15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Вечером того же дня была создана рабочая группа, которая будет работать над изменениями. В нее, кроме Мерзляковой и Крашенниковой, вошли — первый зампредседателя госдумовского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг, президент «Опоры России» Александр Калинин, председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков и ректор Тюменского госуниверситета, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков.