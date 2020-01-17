Свердловский омбудсмен начала сбор предложений по изменению Конституции РФ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова начала сбор предложений по изменению Конституции РФ, которые она проанализирует и представит перед рабочей группой по изменению документа. Идеи свердловчане могут отправить на электронную почту t.merzlyakova@egov66.ru.

15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Вечером того же дня была создана рабочая группа, которая будет работать над изменениями. В нее, кроме Мерзляковой и Крашенниковой, вошли — первый зампредседателя госдумовского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг, президент «Опоры России» Александр Калинин, председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков и ректор Тюменского госуниверситета, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков.