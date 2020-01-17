Убийцы предпринимателя из Екатеринбурга получили по 16 лет колонии

Напомним, злоумышленники в декабре прошлого года договорились по телефону с предпринимателем, занимавшимся грузоперевозками, о доставке мебели. При этом у них был умысел украсть с фермы животных и вывезти их на грузовой машине. При этом мужчина о данном умысле не знал.

Доехав до поселка Верхнее Дуброво мужчины выманили водителя из авто и нанесли ему многочисленные удары по голове молотком. После этого мужчина скончался.

Злоумышленники завладели чужим автомобилем и похитили с фермы семь телят и четырех овец. Животных они перевезли в дом к своему товарищу, а грузовик бросили на трассе.