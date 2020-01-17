Убийцы предпринимателя из Екатеринбурга получили по 16 лет колонии
В Екатеринбурге вынесен приговор двум гражданам Таджикистана Махмадали Наврузову и Собирджону Косимову, убившим предпринимателя ради машины, чтобы похитить на ней животных, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, злоумышленники в декабре прошлого года договорились по телефону с предпринимателем, занимавшимся грузоперевозками, о доставке мебели. При этом у них был умысел украсть с фермы животных и вывезти их на грузовой машине. При этом мужчина о данном умысле не знал.
Доехав до поселка Верхнее Дуброво мужчины выманили водителя из авто и нанесли ему многочисленные удары по голове молотком. После этого мужчина скончался.
Злоумышленники завладели чужим автомобилем и похитили с фермы семь телят и четырех овец. Животных они перевезли в дом к своему товарищу, а грузовик бросили на трассе.
Мужчины признаны виновными по статьям «Убийство», «Угон» и «Кража». Махмадали Наврузову назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы, а Собирджону Косимову — в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.