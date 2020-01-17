В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены

В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года. Городок будет закрыт до 10 часов утра 18 января. Во время инцидента никто не пострадал, а в полиции к данным мерам попросили отнестись с пониманием.