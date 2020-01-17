В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены
Сегодня, 14:54ОбществоФото: TagilCity.ru
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Из-за плюсовых температур в Екатеринбурге 17 января произошло обрушение стены ледового городка, пишет Ура.ру.
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В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года. Городок будет закрыт до 10 часов утра 18 января. Во время инцидента никто не пострадал, а в полиции к данным мерам попросили отнестись с пониманием.
Напомним, сегодня на аппаратном совещании мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал распоряжение ответственным за ледовый городок проверить конструкции на безопасность. Меры предосторожности связаны с потеплением. Специалисты заверили, что начали проверять ледовые конструкции еще 16 января.
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