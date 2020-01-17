В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Сегодня, 10:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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13-летняя девочка в Красноярском крае забеременела от 10-летнего мальчика, пишет «Комсомольская Правда».
Девочка учится в седьмом классе, а мальчик — в четвертом. В соцсетях у детей стоит статус «в гражданском браке». По данным источников издания, срок беременности девочки — семь недель. В полиции по данному факту уже начата проверка.
Врач-педиатр считает, что теоретически беременность в данном возрасте может случиться, но не исключает и того, что девочка могла состоять в интимных отношениях с более старшим товарищем, а на школьника просто показали, так как по закону ему не грозит ответственность.
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