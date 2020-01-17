В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Девочка учится в седьмом классе, а мальчик — в четвертом. В соцсетях у детей стоит статус «в гражданском браке». По данным источников издания, срок беременности девочки — семь недель. В полиции по данному факту уже начата проверка.

Врач-педиатр считает, что теоретически беременность в данном возрасте может случиться, но не исключает и того, что девочка могла состоять в интимных отношениях с более старшим товарищем, а на школьника просто показали, так как по закону ему не грозит ответственность.