В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон на улице Фрунзе
При проверке оперативной информации в Нижнем Тагиле был задержан 30-летний мужчина, организовавший в квартире на улице Фрунзе наркопритон, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков осуществляли наблюдение за квартирой на улице Фрунзе. По имеющейся информации там употребляли наркотики. Во время наблюдения в квартиру пришли молодой человек и девушка, через некоторое время жилище покинул подозреваемый, а затем туда пришли еще двое мужчин. Когда хозяин жилища вернулся, за ним проследили оперативники, они застали мужчину и двух пришедших ранее гостей на лестничной клетке. На шум в подъезде дверь открыли тагильчане, находившиеся в квартире-притоне.
В помещении правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет и фольгированный сверток с порошкообразным белым веществом, бумажные свертки с веществом растительного происхождения темного цвета, рулон фольги. В жилище имелись признаки того, что там собираются люди для употребления наркотических веществ. Там же полицейские нашли несколько юбилейных медалей ко Дню Победы, ключи и сотовые телефоны. Согласно данным экспертизы, в изъятых свертках был наркотик — 0,3 грамма мефедрона и столько же спайса.
В отделении полиции была установлена личность всех задержанных. Четверо из них ране судимы, 33-летняя подруга хозяина притона ранее была судима за мошенничество и хранение наркотиков, а сейчас работает в одном из медцентров Нижнего Тагила. Еще одна девушка в компании была судима за организацию наркопритона и за кражи. 46-летний гость из Екатеринбурга привлекался за хранение наркотических средств, 41-летний рабочий местного предприятия ранее был осужден за кражи. Сам хозяин квартиры на улице Фрунзе ранее судим не был.
Медосвидетельствование показало, что все задержанные находились под действием наркотиков. В отношении хозяина помещения возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».