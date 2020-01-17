В России зафиксировали первую смерть от употребления снюса

Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово, говорит он.

Снюс запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен штраф. Однако его аналоги не запрещены и пользуются спросом среди подростков. Содержание никотина в этих продуктах в несколько раз выше, чем в обычных табачных изделиях. В конце декабря в Свердловской области была проведена проверка Роспотребнадзора, в ходе которой из магазинов изъяли более 900 тысяч единиц запрещенных никотиносодержащих продуктов. Кроме того, владельцы нескольких точек продаж получили штрафы.